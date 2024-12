Gramado do Estádio Alfredo Jaconi passa por manutenção para 2025

A reforma de verão do gramado do Estádio Alfredo Jaconi já está em ritmo acelerado. O último jogo que a casa alviverde recebeu foi o Lance de Craque, partida beneficente realizada pelo ex-jogador D'alessandro, que contou com o time de Nenê em campo. O evento solidário foi no sábado (14) passado.

Com o fim do Brasileirão, o Juventude realiza agora a manutenção no espaço, como ocorre em todas as temporadas neste período.

Segundo o Juventude, a equipe de manutenção realiza a troca da grama nos setores que sofreram maiores danos ao longo da temporada.

Além disso, estão previstos trabalhos de aeração, furação e corte vertical, com objetivo de deixar o gramado em condições perfeitas para o início do Campeonato Gaúcho.