Pedida salarial distancia volante do Juventude

Volante Ronaldo tem passagem pelo Flamengo e Bahia na carreira. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Titular do Juventude no segundo semestre, o volante Ronaldo está mais distante do Estádio Alfredo Jaconi para 2025.

O jogador de 28 anos chegou com contrato até o fim da temporada de 2024 e agora está de férias. O departamento de futebol tinha a intenção de renovar com o jogador. Contudo, a pedida salarial feita pelo atleta está muito além do que o Juventude pode pagar. Atualmente, o clube não tem como atender o valor solicitado.

Caso o atleta baixe o montante total pedido por mês na proposta, as conversas podem ser retomadas. Ronaldo chegou ao Juventude na janela do meio do ano e se firmou como volante titular após a lesão de Caíque. Em 14 jogos, o meio-campista marcou dois gols e deu duas assistências.

Antes de fechar com o Juventude, Ronaldo estava no futebol do Japão. O atleta ficou oito meses sem entrar em campo e foi no Juventude que encontrou a oportunidade de ter sequência.