Técnico do Juventude deve seguir com um desfalque para enfrentar o atual campeão brasileiro

Fábio Matias ainda terá dois treinos para definir o time. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Fábio Matias realizou um treino na manhã desta quarta-feira (5), no Centro de Treinamentos do Juventude. O foco do treinador é a partida contra o Botafogo, sábado (5), às 21h, no Rio de Janeiro.

O treinador deve seguir com o desfalque do goleiro Gustavo, que ainda se recupera de uma lesão na coxa. O atleta não foi para o campo no treino desta quarta. Ele ficou na fisioterapia realizando tratamento na perda direita.

O treinador deve repetir o time que venceu o Vitória na partida de estreia. Matias pode contar com outros dois atletas que ficaram de fora do primeiro jogo do Brasileiro. O centroavante Gilberto e o zagueiro Cipriano estavam no começo da atividade no CT. O atacante Galego, contratado junto ao Ypiranga, pode ficar à disposição pela primeira vez.