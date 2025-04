Contratado na Série C do ano passado, volante deixa o Caxias com uma partida disputada

O volante Wendell não é mais jogador do Caxias. O jogador e o clube acertaram a saída em comum acordo. Sem sequência de jogo, por conta de um problema no púbis, o atleta disputou apenas uma partida com a camisa grená.

Aos 22 anos, Wendell participou de apenas uma partida com o Caxias no ano passado. Foi na vitória por 3 a 0 diante da Aparecidense, no Estádio Centenário. Contratado em julho do ano passado, oriundo do Amazonas, era uma apostas do clube. Entretanto, o problema no púbis não permitiu uma minutagem maior do jogador.