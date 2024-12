Juventude confirma renovação de contrato do meia Jean Carlos

A pré-temporada do Papo inicia no dia 3 de janeiro. Até agora, o clube também acertou as renovações com o lateral Alan Ruschel, os volantes Caíque e Jadson, e o atacante Gilberto. Como novos reforços, o time anunciou a volta do lateral-direito Reginaldo e está acertado com o goleiro Marcão, do Amazonas.