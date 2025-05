Fortaleza x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão 2025

Fortaleza e Juventude entram em campo pela oitava rodada do Brasileirão 2025 neste sábado (10). O confronto ocorre no Estádio Presidente Vargas , na capital cearense, a partir das 16h.

O Verdão não vence há quatro jogos e abre a rodada na 15ª colocação da tabela , com sete pontos. Já o Leão tem a mesma pontuação, mas uma vitória a menos, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º lugar. A equipe de Juan Pablo Vojvoda só venceu na estreia .

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Arbitragem para Fortaleza x Juventude

Onde assistir a Fortaleza x Juventude

O Futebol da Gaúcha será a partir das 15h30min, no 102.7 FM e em GZH, opção Serra ;

Como chegam

Juan Pablo Vojvoda pode repetir a escalação que goleou o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 0, pela Libertadores, na terça-feira (6).

Pelo Brasileirão, o Leão não vence há seis rodadas e vem de empate sem gols diante do São Paulo, no Morumbi.

O técnico Fábio Matias deve promover novas mudanças no time alviverde que vem de derrota, em casa, para o Atlético-MG, por 1 a 0. Em melhores condições clínicas, Rodrigo Sam tem chances de começar o jogo e Wilker Ángel e Abner disputam a vaga de Marcos Paulo, que não viajou com desconforto muscular na coxa .

No meio pra frente, Jean Carlos pode perder a posição para Batalla. Nenê, com lesão na panturrilha , desfalca a equipe.

Contra o Galo, o volante Caíque voltou a jogar depois de quase nove meses. Mas como seu retorno aos gramados requer cuidados, pela gravidade na lesão que teve no joelho, a tendência ainda é que ele fique no banco de reservas. E no ataque, Gabriel Taliari e Gilberto também disputam um lugar na equipe.