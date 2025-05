Inter perde para o Atlético Nacional e cai para terceiro no Grupo F da Libertadores

Um primeiro tempo ruim, de postura retraída, tímida, quase medrosa, cobrou um preço alto ao Inter que nem um segundo tempo de ousadia e coragem conseguiu recuperar.

No Atanasio Girardot, em Medellín, o time de Roger Machado perdeu para o Atlético Nacional por 3 a 1 (gol de Alan Patrick) e agora terá duas decisões nas rodadas finais da primeira fase da Libertadores.

O resultado deixa a equipe em terceiro lugar, com cinco pontos, um a menos do que os colombianos e dois atrás do Bahia, líder do Grupo F.

Roger repetiu a escalação que havia começado contra o Corinthians. Com três volantes de origem, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, o que mudou foi o posicionamento.

Fernando iniciou à frente da área, e não como terceiro zagueiro. Bruno Henrique estava adiantado, pela direita, com Thiago Maia centralizado.

No Atlético Nacional, a volta de Hinestroza, após cumprir suspensão, era a maior notícia.

O time da casa começou pressionando. Aos quatro minutos, Hinestroza ajeitou para Cardona bater de primeira, da entrada da área. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos sete, Hinestroza conduziu para o meio e arriscou, houve desvio na defesa e saiu.

Depois dos 15 minutos, diminuiu a pressão do Atlético Nacional. O Inter passou a ficar um pouco mais com a bola, mas sem contundência ofensiva.

Os perigos colombianos permaneciam nas pontas, com Arce e Hinestroza. Aos 20, Hinestroza conduziu da direita para o meio e bateu de pé esquerdo, para fora.

Valencia lesionado

Valencia passava trabalho para segurar a bola, enfrentar os adversários. E, para piorar, ao receber um passe de Fernando, sentiu uma lesão no posterior da coxa direita na arrancada. Lucca entrou em seu lugar.

No minuto seguinte, gol do Nacional. Cándido foi lançado pela esquerda, às costas de Aguirre. Vitão saiu no combate. O lateral cruzou, Viveros dominou e girou em cima de Victor Gabriel, sem chances para Anthoni: 1 a 0.

O Inter esteve perto do empate aos 43. Após tramar na entrada da área, Alan Patrick foi desarmado por Arce, mas a bola sobrou para Wesley.

A bola escapou um pouco, mas ainda assim, o ponta conseguiu concluir, Ospina saiu bem para abafar o chute, a única oportunidade colorada em todo o primeiro tempo.

Segundo tempo

Roger mexeu na equipe no intervalo. Ele tirou Bruno Henrique e colocou Bruno Tabata. E já no terceiro minuto, a troca deu sinais positivos.

Tabata recebeu de Wesley, na área, virou e chutou, mas por cima. Aos quatro, Wesley invadiu pela esquerda, trouxe para dentro e bateu, Ospina espalmou.

Aos oito, Bernabei cruzou, a bola passou de um lado para o outro, Aguirre pegou a bola na direita e levantou. Lucca ganhou pelo alto e Ospina fez grande defesa.

Contragolpe mortal

Quando o gol de empate parecia certo, um duro golpe. O Inter estava em cima e, em contra-ataque, Hinestroza ganhou da defesa colorada, que não foi firme o suficiente, ajeitou para Arce concluir e vencer Anthoni: 2 a 0

O terceiro quase saiu aos 17. Bernabei errou feio, cortando uma bola no pé de Viveros. O atacante driblou Anthoni mas perdeu o ângulo e arrematou para fora.

Aos 22, o Inter quase diminuiu. Lucca foi lançado, ganhou da zaga e cruzou. Cándido vinha na corrida e cortou para trás, ao lado da trave.

Pênalti e pressão colorada

O Inter seguia em cima, controlando as ações ofensivas. Aos 30, Aguirre disputou com Cándido e foi derrubado.

O lance seguiu com o time colorado na frente. Quando a bola parou, o árbitro foi chamado ao vídeo e assinalou a falta. Pênalti que Alan Patrick transformou em gol aos 34, 2 a 1.

Roger foi para o tudo ou nada aos 38. Ele tirou Thiago Maia e Fernando e colocou Ronaldo e Ricardo Mathias.

Viveros define o jogo

Aos 48, o golpe fatal. Um chutão para a área, Victor Gabriel perdeu mais uma vez, e Viveros marcou o terceiro.

Apesar da tentativa, o time não teve força para buscar a igualdade. Será preciso buscar pontos nas duas últimas rodadas para avançar na Libertadores.

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado:

Libertadores — 4ª rodada — 8/5/2025

Atlético Nacional (3)

Ospina; Román, Arias, Tesillo, Cándido; Uribe (Rivero, 35'/2ºT) e Campuzano; Hinestroza, Cardona e Arce (Asprilla, 35'/2ºT); Viveros (Morelos, 49'/2ºT).

Técnico: Javier Gandolfi

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ricardo Mathias, 38'/2ºT), Thiago Maia (Ronaldo, 38'/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Tabata, int.) e Alan Patrick; Wesley e Valencia (Lucca, 37'/1ºT).

Técnico: Roger Machado

Gols: Viveros (A), aos 38 minutos do 1º tempo; Arce (A), aos nove, Alan Patrick (I), aos 34, e Viveros (A), aos 48 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Tesillo, Arce, Román e Campuzano (A); Vitão, Lucca, Thiago Maia e Alan Patrick (I)

Local: Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia

Público e renda: não divulgados

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e José Savorani. VAR: Hector Paletta (quarteto argentino)

Próximo jogo

Domingo, 11/5 — 20h

Botafogo x Inter

Engenhão — Brasileirão (8ª rodada)