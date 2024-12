"O bom filho a casa torna", diz primeiro reforço confirmado pelo Juventude para 2025 

Titular do Juventude vice-campeão da Série B em 2023, o lateral direito Reginaldo, 31 anos, retornará ao Alfredo Jaconi. O atleta é o primeiro reforço confirmado pelo Verdão para a temporada 2025. O lateral estava no futebol do Cazaquistão desde que deixou o Verdão e se apresenta no dia 3 de janeiro com os demais atletas do elenco.