Torcedor do Inter relata agressões e ameaças em Medellín que causaram saída antecipada do estádio

Torcida do Inter foi alvo de pedradas e ameaças. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Os torcedores que foram ao Atanasio Girardot precisaram deixar as arquibancadas com mais de 15 minutos por jogar ainda, sofreram ameaças, foram alvejados por pedras e até roubos foram relatados.

Eles tiveram de sair do local logo após o gol de Alan Patrick, aos 34 minutos do segundo tempo. Essa orientação já havia sido dada pela Força de Segurança da Colômbia.

A medida foi adotada como precaução diante da ameaça de ações do grupo “Los Piratas”. No ponto de encontro da torcida colorada, cerca de 50 indivíduos encapuzados tentaram furtar pertences dos torcedores do Inter, informou o clube.

Policiamento reforçado

Segundo Pedro Henrique Sperber, um dos 300 colorados que se aventuraram a assistir à partida no estádio, houve roubos, ameaças e pedradas no caminho até o ponto de encontro e depois, no deslocamento para a casa do Atlético Nacional.

— Com relação a arrastão e roubos, por sorte não aconteceu nada, tivemos reforço da polícia e ficamos seguros. O único problema foi com relação a essa logística imposta pela polícia, que inicialmente falou para irmos embora 10 minutos mais cedo com segurança ou duas horas após o jogo sem segurança. O pessoal do Inter entrou em ação e resolveu essa questão colocando um ônibus para a gente retornar em segurança e em outro bairro (em El Poblado) — finalizou.