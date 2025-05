Após derrota do Inter para o Atlético Nacional-COL, Roger Machado avalia atuação do time: "A gente entregou pouco"

Contra o Atlético Nacional, Inter foi inferior na maior parte do jogo e saiu derrotado. Jaime SALDARRIAGA / AFP

O Inter foi derrotado pelo Atlético Nacional-COL por 3 a 1, na quinta-feira (8), em Medellín, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Colorado caiu para a terceira posição do Grupo F, com cinco pontos. O Bahia lidera a chave com sete, sendo seguido pelo Atlético Nacional-COL que tem seis. Na lanterna, o Nacional-URU tem quatro pontos.

Na primeira etapa, o Inter criou apenas uma chance clara de gol. Neste aspecto, o time foi a campo com três volantes, que segundo Roger Machado, buscaram aumentar a combatividade do time no meio de campo. Na entrevista coletiva, ele comentou sobre a decisão.

— Ao ceder campo para o Nacional e recuperar a bola, a gente teve pouco tempo de retenção da bola, devolvendo a bola para o Nacional. Isso fez com que eles tivessem maior volume de jogo — disse o treinador, que ainda completou:

— Penso que o adversário teve um volume maior que o nosso. O adversário, no contexto geral da partida, acho que foi superior a gente. Nas disputas, nos duelos, nas disputas, nas intensidades aéreas. Foi um jogo em que, coletivamente, a gente entregou pouco.

Time só depende de si

Na sequência, o técnico foi questionado sobre um possível receio do Inter não avançar às oitavas de final, já que saiu da zona de classificação com a derrota. Mesmo assim, Roger lembrou que só depende do clube avançar à próxima fase.

— Primeiro, que nós temos o controle de estar nas nossas mãos ainda, nós temos dois jogos, e a vitória nesses jogos nos dá classificação. É um grupo que se mostrou, desde o início, muito equilibrado e tem mostrado que as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa. Então, com relação à classificação, é claro que, nesse momento, estando atrás, a gente tem uma preocupação externa — exclamou Roger Machado.

O técnico colorado ainda respondeu sobre o momento instável do time na temporada. Roger prometeu que o clube irá recuperar a confiança para retomar os bons momentos do começo do ano.

— Enquanto esse mau momento técnico, coletivo e individual persistir, a gente fica buscando as soluções. Mas a gente nunca se acomoda. E como eu te disse, quando não se consegue jogar bem, busca-se vencer. E nesse momento é que a gente vai recuperar a confiança de voltar a vencer para depois voltar a jogar bem — concluiu Roger.