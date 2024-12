"Estou me tratando para estar o mais rápido possível no gramado", afirma volante Caíque após renovar com o Juventude

Volante Caíque foi o grande nome do Juventude no primeiro semestre. Porthus Junior / Agencia RBS

Melhor volante do Gauchão e destaque do Juventude em boa parte da temporada, o volante Caíque renovou seu contrato com o Verdão até o final de 2025. O clube oficializou o novo vínculo nesta terça-feira (17).

Nesta temporada, o atleta entrou em campo em 34 jogos com a camisa alviverde. Contudo, ele não terminou o ano em campo. O jogador se lesionou nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense.

O volante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia. Ele ainda está em recuperação e deve voltar aos treinos no mês de abril, ficando à disposição para o Brasileirão e Copa do Brasil, caso o Verdão avance das fases iniciais.

— Passando para comunicar vocês que estaremos juntos mais um ano. Feliz por ter renovado, por estar aqui mais um ano. Estou me cuidando, estou me tratando para estar o mais rápido possível no gramado. Espero vocês em 2025 — declarou o jogador em vídeo divulgado pelo Juventude nas redes sociais.