Lateral tenta liberação de clube do Exterior para acertar com o Juventude

O Juventude pode repatriar o lateral-direito Reginaldo, 31 anos . O atleta esteve no elenco que conquistou o acesso à Série A em 2023 sob o comando do técnico Thiago Carpini.

O departamento de futebol alviverde tinha a intenção de permanecer com o atleta para esta temporada, mas ele foi negociado pelo Água Santa-SP para o Ordabasy, do Cazaquistão.

O atleta teve apenas 19 jogos neste ano no futebol do Exterior. O número é bem distante da temporada que defendeu o Papo, com 33 pelo Juventude e 15 pelo Água Santa, em 2023.

A última partida do lateral pela equipe do Cazaquistão foi no dia 10 de novembro. Natural de Salvador, ele pode ser mais um nome confirmado no Estádio Alfredo Jaconi para o técnico Fábio Matias. Para fechar com o Juventude, Reginaldo tenta a liberação junto ao seu clube.