Perfil, salários e seta para cima: a movimentação do Juventude no mercado

Executivo Júlio Rondinelli segue no clube para a temporada de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo com a permanência na Série A do Brasileirão, o Juventude prevê pés no chão para o planejamento do ano que vem. O orçamento partirá dos mesmos R$ 100 milhões deste ano. Para um clube do interior do Rio Grande do Sul, é grande. Entretanto, para a elite do Brasileirão o montante ainda é baixo.

Rebaixado à Série B, o Athletico gastou R$ 75 milhões em contratações, sendo 50 milhões em três nomes: Léo Godoy (cerca de R$ 19 milhões), Gamarra (R$ 16 milhões) e Benítez (R$ 14 milhões).

Os números mostram o quanto o Juventude foi assertivo no mercado em 2024, pois atingiu o objetivo da permanência com uma rodada de antecedência. No entanto, as dificuldades para contratar permanecem. O principal fator é salarial. O Juventude ainda não consegue bater de frente com muitos clubes da ponta de baixo da tabela:

— Dos quatro que caíram, o Criciúma fizemos alguma consulta. O Cuiabá fizemos várias, mas a faixa salarial praticada por eles é muito superior a nossa. Do Atlético Goianiense, nós fizemos algumas consultas e eles têm um poder de conseguir segurar os principais jogadores. E o Athletico Paranaense, a gente tem uma relação muito boa. Mas também é um clube que pratica salários superiores aos nossos — citou o executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, em entrevista ao repórter Roberto Perruzo, do ge.globo/rs.

SETA PARA CIMA

Uma característica forte da montagem do elenco de jogadores do Juventude nesta temporada foi de contratar atletas com poder de crescimento. Vários nomes foram recuperados pelo Alviverde, como o goleiro Gabriel, o lateral João Lucas, os volantes Caíque e Ronaldo e o atacante Lucas Barbosa. Como diz o executivo alviverde, "seta para cima".