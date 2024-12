Zagueiro titular aumenta lista de saídas do Juventude e lateral da base é emprestado

Zagueiro Lucas Freitas entrou em campo em 23 partidas pelo Juventude nesta temporada. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

No planejamento do Juventude para 2025, o departamento de futebol buscava renovar os empréstimos de alguns nomes importantes da temporada. Um deles era o zagueiro Lucas Freitas. Contudo, o Palmeiras pretende negociar o defensor e já informou que não irá prorrogar o vínculo com o time da Serra. A informação é do repórter Roberto Peruzzo, do ge.globo/rs.

O zagueiro terminou a temporada como titular da equipe do técnico Fábio Matias. Ao longo do ano, Freitas também foi utilizado como lateral-esquerdo improvisado. Com o interesse de clubes do fora, o time paulista pretende negociar o atleta.

O Juventude conta com dois zagueiros para 2025. Porém, um passou por uma cirurgia no último domingo. Rodrigo Sam se recupera de uma lesão no púbis. O outro é Danilo Boza, titular absoluto da zaga.

Dois defensores já deixaram o Estádio Alfredo Jaconi. Zé Marcos assinou com o Vitória, do técnico Thiago Carpini, para 2025. Já Yan Souto foi emprestado para o CRB para a temporada que vem.

LATERAL EMPRESTADO

O lateral-esquerdo Da Rocha, 20 anos, renovou o seu contrato com o Juventude. O novo vínculo já foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).