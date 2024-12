CRB anuncia contratação de zagueiro que estava no Juventude

Yan Souto também esteve em campo diante do Botafogo, quando atuou como primeiro volante na vitória alviverde por 3 a 2. Porthus Junior / Agencia RBS

Nem todos os atletas que encerram a temporada no Alfredo Jaconi vão permanecer no Juventude. E a saída de um deles foi confirmada neste sábado (14). O CRB anunciou a contratação do zagueiro Yan Souto, de 23 anos.

O atleta não teve um grande desempenho com a camisa alviverde, apesar de algumas vezes ter que jogar improvisado no meio-campo e na lateral direita.

Yan deixa o Juventude com apenas cinco jogos e um gol importante, marcado sobre o Athletico-PR, na vitória do Verdão fora de casa, por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão, quando jogou como lateral-direito. Os paranaenses acabaram sendo rebaixados na competição, com três pontos a menos do que o time caxiense.

Yan Souto também esteve em campo diante do campeão, o Botafogo, quando atuou como primeiro volante na vitória alviverde por 3 a 2 em Caxias do Sul.

A semana ainda será de definições no Jaconi. Um total de 19 atletas estão confirmados para 2025, contando com jovens das categorias de base. Contudo, pelo menos dois podem ser negociados, como o volante Dudu Vieira e o atacante Ronie Carrillo.

Até o momento, o clube confirmou apenas a contratação do goleiro Marcão, de 32 anos, ex-Vila Nova-GO.

Yan Souto pelo Juventude:

:: Três vitórias e duas derrotas. Aproveitamento de 60%;

:: Titular apenas em dois jogos, na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico e na derrota por 1 a 0 para o Vitória;

:: Os jogos: pela Copa do Brasil, Juventude 3x2 Fluminense, entrou aos 39 minutos; pelo Brasileirão, Juventude 3 x2 Botafogo, entrou no intervalo; Athletico 1x2 Juventude, iniciou como titular; Juventude 1x3 Inter, entrou no intervalo; Vitória 1x0 Juventude, iniciou como titular.