Natal dos Pugs, no Villagio Caxias, reúne 20 animais com o objetivo de integrar tutores e socializar os pets

O Shopping Villagio Caxias promoveu neste domingo (15), a edição natalina do encontro de cães da raça pug . Mais de 20 animais participaram do evento, que tinha o objetivo de integrar tutores e promover a socialização entre os pets.

Além do shopping, também envolvidos na organização da atividade o Clube dos Pugs. Criado há um ano por Rafael Marcarini e Claudia Bado, a entidade tem como um dos objetivos arrecadar doações de alimentos para as ONGs da causa animal do município.