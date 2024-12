Filho de Viih Tube e Eliezer recebe alta após quase um mês no hospital

Ravi, filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer , recebeu alta e deixou o hospital Albert Einstein na tarde de sábado (14), após 21 dias internado. Conforme boletim divulgado pela instituição, o recém-nascido deu entrada na unidade de terapia intensiva (UTI) em 25 de novembro, com um quatro de enterocolite, uma inflamação no intestino.

Eliezer e Viih Tube comemoram a notícia e agradeceram aos fãs em vídeo compartilhado nas redes sociais. O casal apareceu sorridente na gravação, ainda no quarto do hospital.

Ravi é o segundo filho do casal, que já eram pais de Lua, de dois anos de idade. O pequeno sofreu complicações no parto e foi diagnosticado com uma doença rara ainda não identificada pelos médicos.