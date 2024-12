Por onde anda Aílton, autor do gol do título brasileiro do Grêmio em 1996

Meio-campista marcou o gol que garantiu o título do Brasileirão para o Grêmio. Paulo Franken / Agencia RBS

No dia 15 de dezembro de 1996, os pés de Aílton escreveram a história no Estádio Olímpico. Há 28 anos, o gol dele selou o segundo título do Brasileirão do Grêmio e coloriu o Brasil mais uma vez de azul, preto e branco. Hoje, aos 58 anos, o ex-meia segue ligado aos gramados, mas dessa vez fora das quatro linhas.

Desde 2019, ele atua como coordenador técnico na base do Fluminense. No dia 6 de janeiro de 2021, ainda como auxiliar, estreou de forma interina no comando técnico do Tricolor Carioca e venceu o Flamengo de virada por 2 x 1 no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020.

Depois de deixar o Grêmio em 1998, Aílton passou pela Ponte Preta, Cabofriense, Remo, Madureira, América-RJ, União São João-SP, Paraná e Uberlândia, clube no qual pendurou as chuteiras.

Após sua aposentadoria, o autor do gol do título contra a Portuguesa começou sua carreira como treinador no America-RJ em 2007. Passou também por Cabofriense, Volta Redonda, Resende e Brasiliense.

Além de atuar como treinador principal, também fez carreira como assistente técnico. Ele trabalhou em clubes como o Flamengo, o Figueirense e o japonês Kashima Antlers.