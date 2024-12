Grêmio traça perfil para o time em 2025: "Aguerrido, forte e intenso"

Além de contratar o novo treinador, a missão dos novos dirigentes gremistas envolve a busca por reforços. A reformulação do elenco já começou, mas o novo treinador terá papel decisivo nas contratações. No entanto, mesmo sem o comandante contratado, os dirigentes traçam um perfil para o time em 2025.

A análise sobre o elenco já foi iniciada. Saídas já foram definidas e, até o momento, cinco nomes que fizeram parte do elenco em 2024 já deixaram Porto Alegre. Além do técnico Renato Portaluppi, Fabio, Geromel, Du Queiroz e Rafael Cabral não ficam para a próxima temporada.

— Eu afastaria qualquer possibilidade de falta de capacidade da equipe anterior. O que não teve foi o resultado. Teve trabalho, mas não teve o resultado do tamanho do Grêmio. Temos que entregar as ferramentas para que os profissionais cheguem e entreguem uma temporada boa. Em 2024, não tivemos esses resultados, mas fomos campeões gaúchos, teve a enchente, e não teve a capacidade de superar isso, e os resultados não vieram — disse o vice de futebol Alexandre Rossato.