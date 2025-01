Quinteros comenta possível venda de Marchesín do Grêmio para o Boca: “Portas abertas para ir”

Goleiro está afastado dos treinos por sobrecarga muscular. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Pela primeira vez, o novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, falou publicamente sobre uma possível venda de Marchesín para o Boca Juniors. Em entrevista a um canal identificado com o Vélez Sarsfield, seu antigo clube na Argentina, o treinador não rechaçou por completo uma saída do goleiro.

— Quando se abre a janela de transferências, há pedidos por todos os jogadores. Aqui (no Grêmio) tem bons jogadores, goleiros muito bons também, Marchesín… Então, é normal que haja equipes interessadas nos jogadores. Bom, se o jogador e os clubes, Grêmio e Boca Juniors, chegam a um acordo pela negociação, e o jogador quiser ir, sempre vai ter as portas abertas para ir. Mas também as portas abertas para ficar para um projeto que, tomara, seja exitoso como foi o do Vélez — declarou ele ao canal “Vélez y su mundo”.

Conforme apurou Zero Hora, a diretoria gremista já recusou uma oferta de 800 mil dólares (cerca de R$ 4,9 milhões) por considerar a oferta do Boca Juniors baixa. O jogador, que completará 37 anos em março, tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025.

Paralelo às negociações, Marchesín está afastado dos treinos de pré-temporada no CT Luiz Carvalho, tendo perdido inclusive o jogo-treino contra o São José. De acordo com nota divulgada pelo clube na última segunda-feira (13), o goleiro teve diagnosticada uma sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita.