O valor da proposta do Boca Juniors para comprar Marchesín

A proposta do Boca Juniors para tentar comprar Marchesín foi considerada insuficiente e recusada pelo Grêmio . A informação inicial recebida pela coluna é de que o valor seria de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,9 milhões) .

A negociação segue em andamento, com a expectativa de avanço nas tratativas se o Boca Juniors subir o valor .

Por enquanto, Marchesín segue fazendo tratamento médico no Grêmio por causa de um desconforto muscular. O clube argentino tenta a contratação do goleiro para o lugar de Sergio Romero, que está lesionado.

