A posição do Grêmio sobre o interesse do Boca Juniors em Marchesín

Marchesín tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não pretende abrir mão de Marchesín. Apesar do interesse do Boca Juniors, o goleiro segue nos planos do Tricolor. Não há o desejo de liberar o argentino. Só uma proposta de compra seria avaliada, mesmo que a vontade seja pela manutenção do goleiro de 36 anos.

Até o momento, a direção do Boca ainda não procurou o Grêmio oficialmente. Os empresários do atleta também não manifestaram uma posição definitiva sobre o futuro do jogador. O contrato de Marchesín com o Tricolor vai até o fim desta temporada, e o salário dele não está entre os mais altos do grupo de jogadores.

Ainda na semana passada, após sessão de treinamentos, Marchesín relatou dores musculares e será desfalque nos próximos dias da pré-temporada.

O motivo para o interesse do Boca é a lesão de Romero. O goleiro foi submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira (13) e ficará dois meses fora. Mesmo assim, o titular já sofria críticas e terminou 2024 na reserva de Leandro Brey, jovem de 22 anos vindo da base xeneize. Romero levou um gancho de duas partidas por ter brigado com um torcedor na Bombonera no dia 21 de setembro, após derrota no Superclássico.

Outro goleiro na mira do gigante argentino seria Nahuel Guzmán, do Tigres. Mas a negociação no México é considerado improvável. E Marchesín, além da admiração da direção, também é o nome preferencial de Fernando Gago. O técnico quer contar com o goleiro gremista. O clube argentino tem pressa em garantir um goleiro confiável para a temporada.

O Boca tem mostrado força no atual mercado de transferências. O clube argentino já contratou o meia Ander Herrera, o volante Rodrigo Battaglia e o atacante Alan Velasco. Velasco, inclusive, é a segunda contratação mais cara da história do clube, tendo sido adquirido por mais de 10 milhões de dólares.

