"Estamos felizes com o que vimos", avalia preparador físico sobre primeiro teste do Grêmio na temporada

Tricolor venceu o São José no CT Luiz Carvalho.

O primeiro teste do time de Gustavo Quinteros terminou bem-sucedido e agradou aos membros da comissão técnica gremista .

O Grêmio venceu o São José por 2 a 1 em jogo-treino nesta segunda-feira (13) no CT Luiz Carvalho.

Para Hugo Roldán, preparador físico que chegou ao clube junto com o treinador argentino , o Tricolor teve um bom desempenho na partida. Ao longo do jogo, 24 atletas gremistas foram utilizados.

— Pela pouca quantidade de treinamentos que tivemos, estamos felizes com o que vimos . Pode-se notar coisas que vínhamos trabalhando e que vamos abordar durante todo o ano, como pressão alta, intensidade, boa saída de fundo , enfim, a verdade que estamos felizes — avaliou Holdán, que ainda disse:

— Encontramos um grupo bárbaro, predisposto aos treinamentos. E, sim, estamos fazendo uma pré-temporada dura . Consideramos que para o futebol moderno a intensidade é primordial . Ainda mais para a qualidade de nomes que temos dentro do plantel. Então, se conseguirmos tirar todo o potencial de intensidade, vamos ter, se Deus quiser, um bom ano.

Ao ser questionado sobre a integração e o trabalho com os profissionais do clube, como o preparador físico Rogério Dias , Holdán respondeu:

— Estamos fazendo um trabalho em conjunto que é importantíssimo. Em todos os lugares onde estive, trabalhar em equipe, para mim, é a chave de todo o triunfo. Vamos tentar, para o início do Estadual, chegar ao 100% (da condição física dos jogadores).

