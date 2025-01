Alberto Guerra evita falar sobre contratações no Grêmio, mas garante: "Em breve vamos anunciar mais alguns nomes"

Guerra falou em minimizar erros e maximizar investimentos. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio realizou seu primeiro teste para a temporada na tarde desta segunda-feira (13), em jogo-treino contra o São José: vitória por 2 a 1. Durante o confronto, ao lado do campo no CT Luiz Carvalho, em entrevista ao canal do clube no YouTube, o presidente gremista Alberto Guerra evitou falar sobre reforços, mas garantiu que novos nomes devem ser anunciados em breve pelo Tricolor.

— Se a gente olhar o mercado como um todo, são poucos nomes que foram anunciados em vários clubes aí, porque realmente tá uma janela diferente, um mercado muito inflacionado. Estamos trabalho e tenho certeza que em breve vamos anunciar mais alguns nomes. Não tem prazo, mas a gente tem essa preocupação de minimizar erros e maximizar o investimento, para podermos oferecer boas opções ao treinador — comentou Guerra.

Ao que tudo indica, o principal nome a ser oficializado pelo Tricolor é o do volante colombiano Cuellar. Ele tem negociações avançadas com a direção gremista e acertou sua rescisão com o com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Até então, o Grêmio anunciou oficialmente apenas um reforço para a temporada — o lateral-direito João Lucas. Além de um volante, o clube ainda busca, pelo menos, um atacante, um lateral-esquerdo e um zagueiro.