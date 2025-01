João Lucas fala sobre chegada ao Grêmio: "Não vejo como pressão, vejo como oportunidade"

Filipe Duarte / Agência RBS

Uma das prioridades para a temporada de 2025, a lateral-direita do Grêmio ganhou um novo jogador nesta sexta-feira (10). João Lucas, contratado junto ao Santos, foi apresentado pelo Tricolor no CT Luiz Carvalho. Depois de receber a camisa 2 do vice-presidente de futebol, Alexandre Rosatto, o defensor falou sobre o desafio de vestir a camisa gremista no ano.

— Não vejo como pressão, vejo como oportunidade. É uma chance de vestir novamente a camisa de um grande clube, estou mais pronto e preparado para esse desafio. Quero ser campeão aqui também. Me vejo pronto e preparado — frisou.

João Lucas chega para disputar posição com João Pedro, titular do Grêmio nas duas últimas temporadas. A situação não causa preocupação no novo jogador gremista:

— A princípio, com o treinador não tivemos muito contato. Com João Pedro tive bastante contato, mas mais coisas relacionadas ao clube, estrutura e algumas brincadeiras. Não vejo como disputa, vejo como algo natural, que vai somar ao clube. O Grêmio vai ganhar com isso.

O novo lateral se encaixa no perfil solicitado pelo novo técnico gremista Gustavo Quinteros, que deseja trabalhar com atletas fortes e intensos.

— Sou intenso, de chegada, bastante vigor, gosto de ser um homem surpresa no ataque, marcar com intensidade. É o melhor momento para estar aqui. Chego para somar com as minhas características. Espero honrar essas cores e ser feliz aqui — finalizou.

João Lucas assinou contrato com o Tricolor até 2027. O atleta pertencia ao Santos, mas estava emprestado ao Juventude na última temporada. Conforme apurado por Zero Hora, os santistas aceitaram uma proposta de R$ 1,7 milhão mais percentuais do meio-campista Thaciano e do atacante Guilherme que ainda pertenciam ao Grêmio.