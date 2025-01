Sem ter a Arena liberada, Grêmio estuda troca de sede de último jogo preparatório da pré-temporada

Registro de 27 de dezembro de 2024 mostra gramado da Arena em manutenção. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio terá que aguardar até o dia 26 de janeiro para retornar à Arena. A direção do clube tentou programar um jogo-treino para o estádio, no dia 19 de janeiro, mas a tendência é de que a partida não aconteça na casa tricolor.

A justificativa para não realizar a partida é o estado do gramado. A empresa gestora do estádio sinalizou ao clube que não seria possível receber um jogo antes da estreia no Gauchão, com o risco de danificar o campo e ameaçar a qualidade do piso para o restante da temporada.

A Arena recebeu um evento musical no dia 16 de dezembro. O palco não foi montado sobre o campo, mas algumas áreas do gramado acabaram danificadas por conta da cobertura posicionada no piso.

Os trabalhos de recuperação de algumas das áreas do campo seguirá nos próximos dias. Mas a expectativa é de que o gramado siga no nível que apresentou na parte final da temporada.

Segundo fontes consultadas por ZH, o nível do campo recebeu muitos elogios dos jogadores. Mesmo com a mudança do tipo de grama que era utilizado no local. Em junho, optou-se pela grama zeon e não mais a tifgran, geralmente usada em estádios de futebol. Contudo, a avalição do desempenho da zeon é bastante positiva e outra troca completa não está prevista.

— A zeon, que é uma grama de verão, tolera bastante o nosso sombreamento. É uma grama que está performando muito bem, com muita densidade e muita firmeza. Temos feito cortes verticais, para estimular o rebrote, e, agora, nas férias, vamos intensificar esse trabalho, com cortes mais bruscos, junto ao caule. O campo vai ficar mais amarelado por conta disso. Mas as pessoas não precisam se preocupar. É um processo natural. No início do Gauchão, o gramado vai estar ok — explicou a engenheira agrônoma Francine Saraiva, responsável pelo gramado da Arena, em entrevista para a Rádio Gaúcha, em dezembro.

Mesmo sem a possibilidade de utilizar a Arena, o Grêmio estuda outras formas de realizar uma partida final de preparação para o Gauchão. Os jogos-treinos dos dias 13 e 17 estão confirmados. A primeira atividade será realizada contra o São José, no CT Luiz Carvalho.

