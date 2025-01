Entenda por que o Grêmio mantém marca de bet sem licença para operar fora do RJ

Grêmio decidiu manter exibição da marca em seus espaços publicitários. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio seguirá exibindo em seu uniforme de treinos e outros espaços a marca da Esportes da Sorte, casa de apostas sem licença para operar fora do Rio de Janeiro. A confirmação foi enviada a Zero Hora pela assessoria de imprensa do clube neste quinta-feira (9). Ainda que não tenha autorização para operar em todo o Brasil, a marca da bet está liberada para ser exibida por clubes.

A situação deve mudar ainda nesse mês no Grêmio, mas por questões comerciais, não jurídicas. Enquanto isso, não há ilegalidade na manutenção da marca nos espaços publicitários do clube, que começou a pré-temporada na quarta-feira (8).

Segundo Andrei Kampff, advogado especializado em Direito esportivo e compliance, a Esportes da Sorte ainda está liberada a seguir com as parcerias com os clubes.

— A decisão do STF, ainda em caráter liminar, coloca um limite geográfico na exploração da atividade. Ele não definiu a questão da publicidade. Pode ser que venha a ser limitada também. Mas hoje há apenas um limite da exploração das loterias regionais, que me parece acertado — explicou Kampff.

Segundo o advogado, o cenário pode mudar se houver alguma alteração no Regulamento Geral de Competições (RGC).

— A CBF já havia colocado no Regulamento Geral de Competições que só seria permitida a exposição das marcas em competições nacionais que tivessem outorga federal. Logo em seguida, abriu uma exceção para empresas com outorga da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). Pode ser que, agora, dentro do novo RGC e em função da decisão do STF, venha essa limitação novamente, antes mesmo de o STF se pronunciar — afirmou o especialista.

Além do Grêmio, outros clubes da Série A do Brasileirão que são patrocinados pela empresa também decidiram manter as marcas. Ceará e Bahia seguem com a bet estampada nas camisas. O Corinthians, no entanto, retirou o nome da parceira, que era a principal nos fardamentos. Até o fim do Brasileirão do ano passado, a Esportes da Sorte aparecia nas camisas.

Troca de patrocinador

A solução da questão no Grêmio, no entanto, está próxima de acontecer por questão comercial, não relacionado à restrição no território nacional. O Grêmio está finalizando um novo acordo de patrocínio máster. Uma outra bet deve firmar contrato com o Tricolor, o que levará ao encerrando da parceria com a Esportes da Sorte. A expectativa é de que a mudança ocorra antes da estreia do Gauchão, dia 22 de janeiro contra o Brasil-Pel, no Bento Freitas.