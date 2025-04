Com Braithwaite, Grêmio chega ao Paraguai para a estreia na Sul-Americana

Grêmio chegou no final da tarde no Paraguai. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Reforçado pela volta de Braithwaite, recuperado de lesão muscular, o Grêmio chegou a Luque, na região metropolitana de Assunção, capital do Paraguai, para estrear na Copa Sul-Americana. O time deverá ser o titular, com poucas alterações após a vitória contra o Atlético-MG na abertura do Brasileirão.

A chegada ocorreu às 17h40min. Apenas dois torcedores, que vieram do Brasil, especialmente para acompanhar a partida, estiveram presentes na calçada para saudar a delegação. A entrada não foi permitida nem mesmo para a imprensa para acompanhamento.

Entretanto, o mistério, que persiste em relação à escalação, não existe em relação aos relacionados. Braithwaite, conforme adiantou Zero Hora, está recuperado de lesão na coxa direita e poderá atuar. A tendência é que o dinamarquês fique no banco.

A equipe tende a ter força máxima com trocas pontuais por desgaste. Serrote, Edenilson e os dois pontas, Amuzu e Cristian Olivera são os favoritos para ceder espaço para preservação.

Conforme os últimos jogos, a comissão técnica de Gustavo Quinteros ensaiou variações táticas no CT Luiz Carvalho. Ele repassará a escalação na palestra, com três horas de antecedência.

Com isso, a escalação deverá ter: Volpi; Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Monsalve); Cristian Olivera, Arezo e Amuzu.

Além dos 23 atletas, a alta cúpula do futebol está presente em Luque. O presidente Alberto Guerra chefia a delegação, mas tem as presenças dos diretores políticos Alexandre Rossato e Guto Peixoto e do executivo Luís Vagner Vivian.

Nas próximas horas, o Hotel Bourbon, que pertence à Conmebol e é dividido com o Bolivar, da Bolívia, deverá receber personagens especiais. Rivarola, campeão da América em 1995, e familiares de Villasanti são esperados no local.