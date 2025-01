Grêmio aproveita ida de Thaciano para o Santos para abater valores na contratação de João Lucas

Thaciano jogou duas temporadas no Bahia.

O Grêmio está utilizando a criatividade para encaminhar o primeiro reforço de 2025. Para contar com João Lucas, do Santos, pelo menor valor possível, o Tricolor abrirá mão dos direitos econômicos de dois ex-atletas e abaterá tais valores da negociação pelo lateral-direito de 26 anos.

João Lucas tem o valor básico de contratação de 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 11 milhões. Nos últimos dias, o clube paulista, detentor dos direitos dele, já havia aceitado abater cerca de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões) da negociação com o Grêmio para receber 10% de Guilherme , destaque na campanha da Série B. Publicamente, assim, o valor da transação caiu para 1,2 milhão de dólares ou R$ 7,4 milhões.

Agora, a novidade apurada pela reportagem de Zero Hora é que os o Grêmio também abrirá mão dos 20% que possui dos direitos de Thaciano . O meio-campista está indo para os paulistas, após se destacar no Bahia, por cerca de 4,5 milhões de euros. Isto adicionará um “desconto” de aproximadamente 900 mil euros, cerca de R$ 5,7 milhões na conversão, na negociação por João Lucas.

Desta forma, o valor estimado a ser pago pelo Grêmio deve ser de R$ 1,7 milhão, em vez dos R$ 11 milhões. João Lucas chega para disputar a titularidade com João Pedro. O contrato deve ser assinado após a realização de exames médicos. O vínculo deve ter duração até o final de 2027.

