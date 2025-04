Suspenso em 2024, zagueiro do Grêmio será desfalque  na estreia do clube na Sul-Americana

Rodrigo Ely vai cumprir suspensão na primeira rodada. Luis Eduardo Muniz / Grêmio/Divulgação

Rodrigo Ely não ficará à disposição de Gustavo Quinteros no primeiro jogo do Grêmio na Sul-Americana.

Em 2024, o zagueiro foi punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol com dois jogos de suspensão por conta da expulsão em um lance com o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, nas oitavas da Libertadores.

A suspensão automática foi cumprida no segundo confronto entre as equipes. Mas como o Grêmio acabou sendo eliminado no confronto com os cariocas, o zagueiro não cumpriu o segundo jogo imposto pelo Tribunal da Conmebol. Por regulamento, Rodrigo Ely teria que cumprir mais um jogo de suspensão na próxima competição organizada pela Conmebol que disputará, no caso a Sul-Americana.

Fora contra Luqueño

O zagueiro será desfalque no compromisso diante do Sportivo Luqueño. Sem Rodrigo Ely, o técnico Gustavo Quinteros terá Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery à disposição para montar o sistema defensivo que vai jogar no Paraguai.