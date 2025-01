Gabriel Mec, 17 anos, é um dos principais nomes da base gremista. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio reforçou o grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior com as principais promessas da base. Com isso, nomes como Igor Serrote, Tiaguinho, Gabriel Mec, Alysson Edward e Jardiel ficarão fora da pré-temporada do grupo principal, que será comandada pelo novo técnico Gustavo Quinteros a partir de quarta-feira (8). O planejamento tem como base critérios técnicos e físicos.

O Tricolor estreia na Copinha neste domingo (5), às 15h, contra o Vitória da Conquista-BA, em Guaratinguetá, partida que, assim como as demais, será acompanhada por Quinteros. Ao longo da competição, o treinador terá total liberdade para chamar de São Paulo qualquer atleta para integrar o grupo principal, independentemente da fase que a equipe tricolor estiver disputando.

O Grêmio entendeu que esse planejamento é o melhor tanto do ponto de vista físico quanto técnico. Afinal, os garotos relacionados para a Copa São Paulo treinaram ao longo de todo o mês de dezembro e estão no auge da forma física, podendo dar resposta imediata, se necessário, no Gauchão. Além disso, o novo comandante terá a oportunidade de avaliar os meninos em jogos oficiais e decisivos.

Para o clube, caso os jovens da base já tivessem sido promovidos para o grupo principal, a pausa para as férias e o hiato entre as reavaliações físicas da pré-temporada e o início do treinos técnicos de alta intensidade prejudicariam a avaliação e a utilização dos garotos.

Além disso, pesa o fato de a estreia no Gauchão, contra o Brasil-Pel, ocorrer apenas no dia 22 de janeiro. Ou seja, se o Grêmio chegar à final da Copa São Paulo, no dia 25, os meninos que eventualmente forem promovidos após a competição perderão apenas duas rodadas do campeonato estadual.

Em paralelo, o planejamento estabelecido disponibiliza ao Tricolor força máxima para buscar o título inédito da Copinha.