Grêmio x Vitória da Conquista: escalações e onde assistir ao jogo pela Copa São Paulo

Grêmio, de Gabriel Mec (C), estreará contra o Vitória da Conquista.

O confronto entre Grêmio x Vitória da Conquista, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ocorrerá neste domingo (5), às 15h . A partida será no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória da Conquista

Grêmio

Vitória da Conquista

Arbitragem para Grêmio x Vitória da Conquista

Onde assistir a Grêmio x Vitória da Conquista

O Youtube do Paulistão transmite a partida.

