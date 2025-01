Os nomes do Grêmio para ficar de olho na Copa São Paulo 

Os olhos gremistas já estão com o foco definido nesta campanha da Copinha, que começa no domingo (5), às 15h, contra o Vitória da Conquista . Há grande expectativa sobre Gabriel Mec , a maior promessa formada pelo clube nos últimos anos.

Aos 16 anos, ele passou o 2024 fazendo a transição para o sub-20 e encarando adversários fisicamente mais fortes , muitos deles profissionais, como os da Copa FGF. O projeto elaborado pela gestão da base do Grêmio previa deixar Mec pronto para ser promovido depois da Copinha.

O outro guri na mira dos gremistas é o volante Tiaguinho , também de 16 anos. Ágil e de extrema qualidade técnica, tem convocações para as seleções sub-15 e sub-17 . Catarinense de Joinville, chegou ao Grêmio aos 10 anos, descoberto em um amistoso contra uma escolinha de Balneário Camboriú. Na reta final de 2024, ele foi integrado por Renato ao grupo principal e treinou como meia .

