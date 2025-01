Os desafios do novo subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do RS

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Desde 17 dezembro de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) conta com um novo subcomandante-geral: trata-se do coronel Ricardo Mattei Santos. Basicamente, a função do cargo é a de ser o elo de ligação entre os Comandantes Regionais e suas unidades subordinadas e o Comando Geral. Além de ser o oficial responsável pela articulação operacional dentro do RS.

– O principal desafio é assessorar nosso comandante na tarefa de aprimorar e especializar ainda mais os recursos humanos da Corporação. Em paralelo, auxiliar nas estratégias para a busca de novos investimentos nos recursos materiais, com a procura de mais equipamentos e novas tecnologias, que visam fortalecer ainda mais a nossa capacidade de resposta, e, por consequência, a preservação do patrimônio e da vida de nossa população.

Junto ao cargo de subcomandante, Mattei acumula a função de Coordenador Geral da Operação Verão, que vai até o fim da alta temporada, em 9 de março.

– O desejo é terminar esta missão mantendo os mesmos números das últimas temporadas, com o índice zero de perda de vida durante a atividade. Após, seguir com a evolução do nosso Corpo de Bombeiros Militar, principalmente no seu fortalecimento.

Entre os sentimentos de assumir o cargo, Mattei destaca a responsabilidade que a função lhe impõe:

– Existe muita expectativa na minha pessoa e, para corresponder aos nossos militares que se doam e acreditam no fiel cumprimento de nossa missão, teremos muito trabalho pela frente. E falo teremos porque acredito que ninguém faz nada sozinho e sei que todos temos muita vontade para fazer cada vez mais pelo nosso CBMRS. Em segundo, sentimento de grande honra, pois ser escolhido para esta função, é como uma confirmação de que fiz a escolha certa há quase 30 por essa profissão – disse à coluna.





Trajetória de Mattei

Mattei ingressou na formação de oficial ainda em 1998, quando o Corpo de Bombeiros ainda pertencia à Brigada Militar. Em 2001, atuou como 1º Tenente da Seção de Combate a Incêndio no município de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Em 2002, atuou em Torres durante o veraneio, participando da Operação Golfinho. A atuação no litoral gerou frutos, tanto que permaneceu por seis temporadas como comandante de praia, e também como instrutor de guarda-vidas militares e também guarda-vidas civis temporários. Ainda dentro do Corpo de Bombeiros, participou de cursos como Instrutor de Salvamento no Mar; Mergulhador Autônomo de Resgate; e curso de Salvamento e Atendimento Pré-Hospitalar da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA).

A partir de 2006, foi convidado para participar do Grupamento Policial Militar Aéreo da Brigada Militar (atual Batalhão de Aviação), onde realizou a formação de piloto de segurança pública de avião (asa fixa) e de helicóptero (asas rotativas). A partir de 2014, com a desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, foi convidado para compor o quadro da Defesa Civil do RS, chefiando a Divisão de Assistência as Comunidades Atingidas. Em 2017, passou a coordenar a Regional de Proteção e Defesa Civil de Passo Fundo.

Já em 2021, como Tenente Coronel, tornou-se comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, o maior em número de municípios de todo o Estado, também com a sede no município de Passo Fundo. Já em 2022, passou a comandar o Batalhão de Busca e Salvamento, na Capital. Agora, assume o posto de subcomandante-geral.