Decisão da Meta de acabar com checagem joga Facebook, Instagram e WhatsApp no abismo da desinformação

Há duas conclusões possíveis e imediatas sobre a decisão da Meta (dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads) de acabar com a checagem de informação em suas plataformas.

A primeira: na terra já normalmente sem lei das redes sociais , a empresa de Mark Zuckerberg se joga no abismo total da desinformação.

Depois de grande pressão pública e várias condenações, no passado, a Meta havia passado a contar com o apoio de organizações externas, como a Associated Press, a ABC News e o site de verificação de fatos Snopes, avaliadas pela International Fact-Checking Network, para examinar publicações potencialmente falsas ou enganosas e decidir se elas precisavam ser notificadas ou removidas.