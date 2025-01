"Eu acho que tenho um pouquinho mais de tropas", disse então comandante do Exército em reunião com Ricardo Cappelli em 8 de Janeiro de 2023

Blindados do Exército em frente ao Setor Militar Norte, em 8 de janeiro de 2023. Rodrigo Lopes / Agência RBS

O que, para mim, era uma sensação de repórter que estava em Brasília em 8 de janeiro de 2023 se confirma pelo relato rico em detalhes do então interventor federal Ricardo Cappelli no Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (8), dois anos depois da tentativa de golpe: por muito pouco, na noite daquele domingo, tropas do Exército não entraram em confronto com o efetivo da polícia militar do Distrito Federal.

Leia Mais O momento em que ficamos mais perto do golpe

Dois blindados foram posicionados em frente ao acesso ao Setor Militar Norte, impedindo o avanço da PM até o acampamento em frente ao Quartel-General. Capelli descreveu que sua intenção era ingressar no local e prender os vândalos que haviam depredado o Congresso Nacional, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Ex-interventor Federal, Ricardo Cappelli. Fernando Frazão / Agência Brasil

Naquele momento, houve um diálogo duro entre ele e o então comandante do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra.

— Chamei o coronel Fábio Augusto, que era então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e disse a ele que preparasse a tropa, porque íamos entrar e prender todo mundo. Ele recebeu o comando, ficou muito assustado e se afastou de mim. Naquele momento, ele fez uma ligação para o então comandante militar do Planalto, o general Dutra. E aí ele volta pra mim e fala: "Olha, o general Dutra quer conversar com o senhor, pediu pro senhor ir para torre de TV".

Cappelli então conversa com Dutra:

— O general Dutra chegou e foi nesse momento em que o Exército começou a movimentar tropas e esses blindados. Eu tive uma discussão muito dura com o general Dutra, muito respeitosa, com respeito mútuo, mas muito dura. Eu disse que ia prender todo mundo. Ele me disse que, se eu entrasse com as tropas naquele momento, a gente corria o risco de ter um banho de sangue. Eu perguntei: Banho de sangue por quê? Você está me dizendo que o Exército Brasileiro tá protegendo homens armados que atentaram contra a democracia?

Capelli, protagonista dos fatos daquele dia, contou, em outro trecho da entrevista, mais detalhes de bastidores pouco conhecidos do ataque de 8 de Janeiro. A um certo momento, ele passou pela linha de proteção estabelecida pelo Exército e foi até o QG. Ele subiu até o gabinete do comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, que estava acompanhado de integrantes do Alto Comando do Exército:

— Subimos até a sala do Alto Comando e, quando a gente senta, o general Arruda vira para mim e fala: "O senhor iria entrar com tropas ali sem a minha autorização?

Nesse momento, Cappelli afirma:

— General, eu ia lhe avisar.

Nesse momento, Arruda afirma:

— Porque eu acho que tenho um pouquinho mais de tropas que o senhor.