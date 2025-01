O momento em que ficamos mais perto do golpe

Blindados do Exército foram posicionados na via que liga o Eixo Monumental ao Quartel General, em Brasília.

Houve vários momentos em que o Brasil esteve muito próximo da ruptura institucional em 8 de janeiro de 2023 , a hora mais escura daquele domingo, na minha avaliação, foi quando dois blindados do Exército foram posicionados na via que liga o Eixo Monumental ao Quartel General, em Brasília.

Caía uma garoa final, e o ar de Brasília ainda estava impregnado pelo cheiro do gás lacrimogêneo. Enquanto caminhava em direção ao acampamento, entre um e outro boletim para a Rádio Gaúcha, eu tentava articular, em minha mente, a sucessão de fatos traumáticos que testemunhara desde a tarde: a marcha da insensatez em direção aos maiores símbolos da República, a inação inicial da polícia do Distrito Federal, os gritos histéricos de alguns, que, "por Deus e pela pátria", ordenavam a invasão, os vidros do Congresso estourados, a ocupação do prédio do Supremo e a violação do Planalto.