Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 09 de janeiro

Nesta quinta (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Sem importar que seus planos não estejam devidamente amadurecidos, aproveite este momento para testar algumas atitudes práticas e observar os resultados, se servindo desses para aprimorar seus movimentos no futuro.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O que você fizer acontecer com seus próprios recursos e iniciativas será preferível nesta parte do caminho a qualquer outro movimento que requeira colaboração de outras pessoas. É temporário, mas é assim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora é melhor você fechar a boca e colocar um véu de discrição sobre as iniciativas que tomar, porque se essas forem expostas, haverá mais distração da que você poderia administrar. A discrição será sua aliada.

De detalhe em detalhe, você irá amarrando todas as pontas soltas. É melhor seguir esse procedimento do que continuar buscando a bala de prata que consiga resolver tudo de uma vez só. De detalhe em detalhe é preferível.

Na prática as coisas funcionam bem, afinal, somos parte de um Universo que vem se manifestando há bilhões de anos, e cá estamos nós criticando a vida porque ela não se manifesta do jeito que a gente deseja.

Antes de se lançar à excitação das novas aventuras, ofereça um pouco de sua atenção a toda a infraestrutura que precisa ser administrada com a maior eficiência possível, em nome de as aventuras acontecerem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Chamar a atenção só seria interessante nesta parte do caminho se você utilizasse esse recurso para mascarar suas verdadeiras intenções, desviando a atenção para outro assunto diferente. São truques possíveis.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Há assuntos e pessoas que merecem ser preservados, ainda que atravessem momentos críticos. Há outros assuntos e pessoas, no entanto, que mesmo parecendo estar tudo bem se torna necessário tomar uma boa distância.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Promessas, as pessoas enchem a boca de promessas, porque são tomadas por sentimentos nobres sem, no entanto, se comprometerem com a nobreza de realizar o que prometem. Assim, a nobreza deixa de ser tão nobre assim.