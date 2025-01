Venda de veículos novos cresce 18,7% em 2024 no RS, melhor resultado em nove anos

Venda de automóveis e comerciais leves cresceu 21,37% em dezembro de 2024, ante o mesmo período de 2023. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A venda de veículos novos cresceu 18,7% no Rio Grande do Sul em 2024, na comparação com o ano anterior. O dado consta no levantamento anual do setor, divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS).

O ano passado terminou com 196.804 unidades comercializadas no Estado, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários (reboques, semireboques, carrocerias, caçambas). O número supera as vendas anuais desde 2015, quando 201.533 unidades foram comercializadas. Em dezembro, foram emplacadas 20.119 unidades, consolidando-se como o melhor desempenho do último mês do ano desde 2019.

O crescimento porcentual gaúcho foi superior ao brasileiro. Conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o país encerrou o ano passado com 4.744.179 novos comercializados, uma alta de 15,5% em relação a 2023.

Desempenho por segmento em 2024

Automóveis e comerciais leves

Com um total de 130.790 unidades no acumulado do ano, o resultado ficou próximo aos níveis pré-pandêmicos de 2019, quando foram vendidos 145.118 veículos. Em dezembro, o segmento emplacou 13.737 unidades, um crescimento de 8,82% em relação ao mês anterior e de 21,37% frente a dezembro de 2023.

Caminhões

O segmento registrou a venda de 10.013 unidades, um aumento de 21,12% na comparação com 2023. Em dezembro, foram vendidos 1.210 caminhões, 31,82% a mais do que em novembro e 49,20% acima de dezembro de 2023. Vale destacar que, nos últimos quatro anos, a média anual de vendas é superior a de 2014, com média de 10 mil unidades comercializadas anualmente no RS.

Leia Mais Receita Federal desmente informação falsa de que cobrará imposto por Pix

Ônibus

Foram vendidas 1.273 unidades em 2024, um acréscimo de 34,28% em relação ao ano anterior. Em dezembro, foram 229 emplacamentos, 53,69% a mais do que em novembro e 201,32% acima do mesmo período de 2023. O desempenho das vendas de ônibus em 2024 só perde para 2014, quando foram comercializadas 1.566 unidades no Estado.

Motocicletas

Com 36.970 unidades comercializadas em 2024, o segmento de motocicletas alcançou o maior volume da última década, ficando atrás apenas de 2014, quando foram vendidas 39.606 motos. Em dezembro, foram 3.145 unidades, um crescimento de 16,70% em relação a novembro e 11,45% se comparado ao mesmo mês do ano anterior.

Implementos rodoviários

Os implementos rodoviários fecharam o ano com 7.149 unidades, representando um aumento de 20,68% frente a 2023. Em dezembro, o segmento registrou 677 vendas, 7,29% acima de novembro e 20,68% a mais do que em dezembro de 2023. O segmento bateu o recorde de 2008, quando foram comercializadas 9.107 unidades.