Lula diz que prioriza negociação com Trump antes de aplicar tarifas: "A gente quer gastar todas as palavras do dicionário"

O Brasil responderá às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , com negociação, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado (29).

— Antes de fazer a briga da reciprocidade e de fazer a briga na Organização Mundial do Comércio (OMC), a gente quer gastar todas as palavras que estão no dicionário para fazer o livre comércio com os EUA — afirmou Lula a jornalistas na sua última agenda na Ásia.