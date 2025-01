Quais medidas de Trump podem fazer o dólar saltar no Brasil

Trump vem para o segundo mandato em versão vitaminada, tanto pela experiência dos quatro anos anteriores quanto pela adesão quase total dos republicanos – no anterior, havia mais resistência ao estilo do novo líder. Por isso, experientes diplomatas dizem que ele será "capaz de qualquer coisa" .

Mas se as ameaças de anexação ou invasão de Panamá, Canadá e Groenlândia forem de fato meras bravatas, a medida de Trump que mais pode afetar a cotação do dólar é relacionada ao comércio exterior : o aumento da tarifa para entrada de produtos importados nos Estados Unidos.

É bom lembrar que Trump já "prometeu" alíquotas de 60% para produtos chineses , ameaçou com tarifa de 100% o grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros associados) e sem definir percentual, o Brasil individualmente, por ter impostos elevados para entrada de produtos americanos aqui.

Neste início de janeiro, circularam informações não confirmadas sobre a dose da guerra comercial de Trump que mexeram com o dólar. Quando o Washington Post projetou que a aplicação seria mais branda do que as ameaças, o dólar caiu – e Trump desmentiu . Quando a CNN publicou que ele decretaria emergência econômica nacional para aplicar altas doses tarifárias, o dólar subiu em relação a várias outras moedas – e o presidente eleito não se manifestou.

Quanto maiores forem as tarifas, a tendência é de que o dólar suba mais. É bom lembrar, porém, que a posse e as medidas de Trump não serão os únicos fatores que vão influir no câmbio no Brasil. A cotação varia de acordo com uma quantidade imensa de variáveis, da política fiscal no Brasil a eventos geopolíticos mundiais.