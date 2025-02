Por que "tarifas de reciprocidade" de Trump causariam estrago maior no Brasil

Ferramenta do Banco Mundial que reúne dados de comércio até 2022 (veja aqui) mostra que o Brasil impõe tarifa média de 11,3% a mercadorias que chegam dos EUA. As taxas nacionais variam entre zero e 35% – intervalo definido em conjunto pelos países do Mercosul. A gradação depende da categoria do produto. A regra básica é de que, quanto maior o valor agregado, maior a alíquota.