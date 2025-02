Como reagem os dois setores afetados pelas tarifas de Trump no Brasil 

Associação da indústria manifestou "preocupação". Companhia Brasileira de Alumínio / Divulgação

Só entre o final da manhã e o início da tarde desta terça-feira (11), um dos setores afetados pela imposição de tarifa de 25% definida pelo governo de Donald Trump, enfim se manifestou oficialmente. Em nota, a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) manifestou "preocupação com os impactos da nova medida tarifária". A entidade ainda mantinha alguma esperança, expressa no uso da expressão "pretende impor".

A nota foi escrita antes do detalhamento, feito há pouco pelo governo dos EUA. Primeiro, a Casa Branca esclareceu que a alíquota total é de 25%, ou seja, não se trata de 25% adicionais às taxas já existentes. Também avisou que entra em vigor no dia 12 de março – prazo apertado para uma medida de tamanho estrago potencial, mas não o suficiente para não ter alguma tentativa de conciliação.

Logo depois, o próprio Trump, em vídeo, afirmou há pouco que não haverá "exceções nem exclusões",. Essa declaração mina a expectativa extraoficial do setor siderúrgico, que esperava ter chance de negociar cotas, como ocorreu no primeiro mandato do republicano.

Aliás, a entidade que representa as indústrias siderúrgicas que operam no país, o Instituto Aço Brasil, tem evitado se manifestar oficialmente. Segue à espera de algum sinal de mitigação do impacto da medida, aparentemente afastado pelo detalhamento da tarifa.

No site da entidade, aliás, não há sequer o registro de notícias sobre a imposição da nova tarifa.

