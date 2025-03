Juro vai à máxima em oito anos e não deve parar por aí

Bons tempos aqueles – não faz nem três meses – em que o "consenso do mercado" previa juro básico em 14,75% no final do ano. Ainda havia perspectiva de que o Banco Central (BC) executasse o choque monetário anunciado em dezembro e parasse.

Conforme o Relatório Focus publicado nesta segunda-feira (17) que precede o ato final do roteiro já apresentado pelo BC, a expectativa da maioria dos economistas consultados pela instituição segue em 15%, embora alguns economistas prevejam até 16,25% no final do ano.

Na quarta-feira (19), o Comitê de Política Monetária vai elevar a Selic em mais 1 ponto percentual, para 14,25%, a maior taxa desde outubro de 2016, portanto há oito anos e sete meses. Isso é considerado praticamente certo, por ter sido reafirmado na decisão de janeiro. Depois, o consenso se dissolve.

Surpreendente, mesmo, no Focus desta segunda, foi uma nova redução nas projeções de inflação, mesmo depois do resultado acima da expectativa da semana passada. É um pouco com essa hesitação que o BC parece pretender contar a partir da decisão de quarta-feira.

O Copom vem sinalizando que não voltará tão cedo a anunciar os próximos movimentos, fazendo o que o mercado chama de "forward guidance" (orientação à frente, na tradução literal).

O choque foi uma decorrência da combinação da decepção com o pacote de corte de gastos do governo Lula com a troca no comando do BC, que costuma cobrar um prêmio de incerteza.

Se os sinais de "calibragem" no crescimento se confirmarem, a mão do Copom poderá ser menos pesada. Mas hoje, isso não significa qualquer perspectiva de redução do juro. Só, mesmo, de uma Selic abaixo de 16% no final do ano.