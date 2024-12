O preço da decepção com pacote: dólar a R$ 5,95 e juro a 12% no final do ano

Começou como especulação , virou opinião dominante informal e, agora, tornou-se "consenso de mercado": a maioria da cerca de uma centena de economistas consultados para o Relatório Focus do Banco Central (BC) prevê alta de 0,75 ponto percentual no juro básico.

É bom lembrar, no entanto, que esse cenário levou certo tempo para se consolidar. Correndo por fora em alta velocidade, há outra aposta com certa força, a de que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte por concentrar a alta agora, elevando 1 ponto percentual de uma só vez .

Seria uma manobra maquiavélica do Copom no sentido estrito, de seguir as lições de "um dos primeiros marqueteiros políticos", Nicolau Maquiavel. Uma de suas recomendações era de que o mal deve ser feito de uma vez só, enquanto o bem pode ser entregue a prestação.