Mesmo com emprego forte, dólar estaciona; entenda por quê

Dólar acumula terceira alta consecutiva. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Havia risco de o dólar avançar mais nesta sexta-feira (28) com a abertura recorde mensal de vagas com carteira assinada, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No entanto, a moeda americana ficou quase estável, com variação para cima de 0,13%, para R$ 5,76, que já é a terceira sucessiva.

Ocorre que a "surpresa no emprego" era esperada ao menos por parte do mercado. Desde quinta-feira (27) circulava a informação de que a criação de empregos formais poderia ser muito forte, o que fez com que operadores se já antecipassem no mercado de câmbio.

Com a confirmação do "Cagedão", detalha o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, houve diminuição do risco embutido na especulação da véspera. Sem novas surpresas, o mercado teve uma reação mais moderada, e o dólar fechou em estabilidade.

*Colaborou João Pedro Cecchini

