Trump derruba ações de empresas americanas, leva ouro à máxima histórica e faz o dólar subir

A mais irracional tarifa anunciada por Donald Trump, sobre todos os carros feitos no Exterior , derruba ações de empresas americanas e leva o dólar a novo recorde nesta quinta-feira (27). A onça-troy, medida básica do metal precioso, fechou em US$ 3.071,30, máxima histórica diária. Como se sabe, é um ativo para o qual os investidores correm quando avaliam que o risco subiu demais .

No Brasil, o dólar teve subida leve, de 0,38%, para R$ 5,754. Pouco perto do estrago nos EUA. O anúncio havia sido feito na quarta-feira (26), depois do fechamento do mercado financeiro, por isso o impacto ocorreu no dia seguinte. As ações da indústria automobilística tiveram quedas só comparáveis às registradas em grandes crises: GM – a que mais importa peças do México – desabou 7,3%, Ford tombou 3,9%.