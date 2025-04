Fechada por um mês durante enchente, empresa do 4º Distrito duplica faturamento

Localizada no 4º Distrito, em Porto Alegre, onde a água fez estrago em maio de 2024 , a CenterSteel teve de fechar por um mês durante a enchente. Apesar da cheia, a empresa sobrevive. E não só: duplica seu faturamento .

A CenterSteel produz o light steel frame , sistema construtivo que usa peças de aço galvanizado e consome menos água e é mais rápido do que outros padrões de construção. A expansão para o mercado americano fez a empresa aumentar o faturamento, além de expandir em 40% a contratação de mão de obra .

Além de Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, a empresa tem projetos em Massachusetts, nos Estados Unidos. Para 2025, já está em negociação para fornecimento de 180 casas de 400 metros quadrados na Flórida. Ainda prevê entrar no mercado do Texas e da Carolina do Sul. Criada em 2011, a CenterSteel tem operação em Porto Alegre e Piracicaba (SP).