Adaptação e busca por equilíbrio: as razões para acreditar em um bom Brasileirão do Grêmio

Quinteros encaminhou time para a estreia contra o Atlético-MG em período de treinos no CT Luiz Carvalho. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

A competição nacional vive no imaginário do torcedor pelas últimas vezes em que o clube acabou perto do título, como aconteceu em 2023 com o brilho de Luis Suárez como destaque da equipe. O problema é que a experiência mais recente não foi positiva.

No ano passado, com os prejuízos causados pela enchente e as dificuldades mostradas em campo pelo time, a briga foi contra o rebaixamento. A disputa que se inicia contra o Galo gera a expectativa Tricolor de reviver os melhores momentos recentes na competição.

São 29 anos desde a última conquista do Brasileirão. E para tentar evitar que a contagem chegue a três décadas, a aposta é no trabalho da atual comissão técnica.

O bom desempenho de Gustavo Quinteros no Vélez Sarsfield no formato de pontos corridos, o técnico conquistou o campeonato argentino de 2024 no clube, é uma das esperanças da direção para deixar no passado os problemas e a briga contra o rebaixamento vivido no ano passado.

Mas o momento é de instabilidade nos bastidores. A derrota na decisão do Gauchão trouxe cobranças ao trabalho de Quinteros no Grêmio.

Adaptação e rendimento

Mas nos gabinetes da Arena, a confiança da direção no técnico argentino segue em alta. Principalmente pela expectativa de adaptação e melhor rendimento dos reforços contratados na reta final da janela de transferências.

Um dos recém-chegados, Tiago Volpi projetou a estreia no Brasileirão. Um dos nomes experientes do atual grupo de jogadores, o goleiro comentou sobre a expectativa de voltar a disputar a competição após três temporadas no México.

— O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube — afirmou Volpi.

Busca por equilíbrio

Com 19 jogos pela frente nos próximos 64 dias, o Grêmio terá que, eventualmente, fazer algumas opções sobre qual competição priorizar. Uma escolha, no entanto, que a direção não anunciará publicamente. Como ficou claro pela manifestação do presidente Alberto Guerra após o Gre-Nal 446.

— Todas as equipes grandes do Brasil, quando entram em campo, elas entram para vencer. Com a pressão de ganhar tudo. Apenas um ganha, e com o Grêmio não é diferente. Mas jogo a jogo, agora o nosso objetivo é o Atlético-MG. É ganhar esse jogo. Lá na frente, à medida que as competições andem, talvez a gente possa ter um foco, algum objetivo, mas atualmente o foco é sempre o próximo jogo. A gente quer ganhar sempre o próximo jogo — projetou Guerra.

A questão é tratada internamente, mas existe uma preferência da comissão técnica por investir um foco maior na disputa da Copa Sul-Americana. Mas sem deixar de lado a Copa do Brasil e garantir que a pontuação no Brasileirão também não deixe o clube em uma situação difícil ao fim de 2025.

É este o equilíbrio que será buscado por Quinteros e seus comandados. Um desafio em uma das ligas mais competitivas do mundo, sem deixar de lado as copas, e com a expectativa de que o fim desta temporada reserve um início melhor de 2026.

