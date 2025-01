BC confirma nova pancada em março: tudo o que Galípolo precisa agora é não causar espanto

Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) comandada pelo novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, surpresas estavam proibidas. Veio a esperada alta de 1 ponto percentual, o que levou o juro básico no Brasil para 13,25%. Entre os motivos do choque de juro em progresso, além dos riscos fiscal e inflacionário, está o prêmio da incerteza sobre a condução de um indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo o que Galípolo precisa fazer agora é alinhar expectativas, o que significa não causar espanto.